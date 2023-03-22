Джанкойский узел. Зачем Украина ударила по нему и как это поможет освободить Крым

Что произошло в Джанкое

Вечером 20 марта в Джанкое прогремело порядка 10 взрывов. Очевидцы сообщили о работе средств противовоздушной обороны, до этого в небе заметили несколько дронов-камикадзе, часть из которых прорвали российскую ПВО. После инцидента в некоторых районах города пропал свет.

Внимание! На видео ненормативная лексика.

Сразу после атаки оккупационные власти заявили, что сбили все дроны, а разрушения списали якобы на падение обломков. По данным российских СМИ, серьезные повреждения зафиксированы по пяти адресам. В частности, в локомотивном депо на железнодорожной станции в Джанкое, в здании охраны вокзала, на топливном и товарном складах. Кроме того, обломки упали на магазин, и один мирный житель получил сквозное ранение грудной клетки. На следующий день в городе ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.

Как заявили в украинской разведке, удар был нанесен во время доставки крылатых ракет "Калибр НК". Также сообщается, что военный груз удалось уничтожить.

Эти ракеты используются для пусков с надводных кораблей российского флота. Дальность поражения превышает 2 500 километров по наземным целям. Ракеты "Калибр" морского базирования неоднократно применялись для ударов по Украине.

"Загадочная "бавовна" продолжает процесс демилитаризации России и готовит украинский полуостров Крым к деоккупации", - добавили в разведке.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк отметила, что после удара по узловой станции в Джанкое эксплуатация временно невозможна. По ее словам, противник попытается как можно скорее устранить повреждения, но Вооруженные силы Украины продолжат осуществлять огневой контроль, чтобы свести эти усилия на нет.

Чем ударила Украина

Как отмечает российская "Радио Свобода", судя по фото обломков, объекты в Джанкое атаковали китайскими коммерческими дронами SkyEye. Ранее их уже применяли как барражирующие боеприпасы во время ударов по нефтеперерабатывающему заводу в Новошахтинске (Ростовская область) и штабу Черноморского флота в Севастополе.

На других фото по части хвостовой балки и оперению идентифицировали дрон, похожий на Mugin-5 PRO. Это тоже не специализированный военный беспилотник, он свободно продается на том же AliExprepess.

Фото: обломки беспилотников в Джанкое (t.me/kryuchkovoleg)

В то же время российская пропаганда выставила напоказ лопасть с маркировкой онлайн-магазина деталей для авиамоделей Sail Propeller USA и преподнесла это как доказательство атаки якобы американских беспилотников. Как отмечает портал Defence Express, таким образом она пыталась отвлечь внимание от того, что гражданские дроны свободно пролетели по линии фронта и прорвали хваленые средства ПВО над оккупированными территориями.

Такие инциденты в оккупированном Крыму говорят о том, что полуостров давно превратился в прифронтовый регион.

"А это значит, что украинские Силы обороны с целью сокращения военного потенциала оккупантов, которые сейчас дислоцируются в Крыму, будут применять все имеющиеся силы и средства - артиллерию, ракеты и дроны-камикадзе. Поэтому случаев с "бавовной" на разных объектах противника будет все больше. Причем именно на военных объектах, в то время как россияне бьют по нашим жилым зданиям", - отметил в комментарии РБК-Украина военный эксперт Владислав Селезнев.

Соответственно, украинские войска преследуют следующую цель: максимально ослабить боевые возможности врага, чтобы обеспечить более мощное контрнаступление.

Джанкойский узел

Удары по железнодорожной инфраструктуре в Джанкое направлены на то, чтобы остановить снабжение россиян в оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей.

"Джанкой является одним из узлов на логистической ветке, которая ведет, например, в Мелитополь или Херсон. Поэтому одна из причин была как раз или полная остановка, или препятствование логистическому обеспечению тех группировок противника, которые находятся на нашей территории", - отметил на брифинге и.о. начальника Главного управления боевых ударных систем Генштаба ВСУ Сергей Баранов.

Военный эксперт Роман Свитан в комментарии РБК-Украина подчеркивает, что события 20 марта подтверждают начало ударов именно по логистическим цепочкам. По его словам, Джанкой является все-таки основным хабом, через который идут железнодорожные потоки российской военной техники. И его не обойти и не объехать, поскольку на него заходят пути с Крымского моста и уже после него - на Симферополь, Армянск и в сторону Мелитополя.

Фото: схема железной дороги в Крыму (wikimedia.org)

С этой точки зрения Джанкойский узел является легитимной военной целью, которую однозначно нужно уничтожить. И то, что процесс начался, говорит о том, что похожие атаки будут происходить на постоянной основе. Пока украинские силы не уничтожат весь узел, сложно надеяться на успешные наступательные действия.

"Его уничтожение сразу выполнит много задач. И я думаю, что это является признаком подготовки наступления на Запорожском и Херсонском направлении в сторону Крыма. Начать выбивать логистические цепочки хотя бы за месяц до активных действий - это для нас самый оптимальный вариант", - добавил Свитан.

Ранее в координационном пресс-центре Сил обороны Юга также отметили, что поражение узловой станции в Джанкое - это лишь один из элементов плана.

Украина готовится освобождать Крым?

В контексте весеннего контрнаступления одной из стратегических целей называют попытку вбить клин в российский фронт на Юге между Крымом и материковой частью России. Начальник военной разведки Кирилл Буданов считает, что Украина должна сделать все, чтобы еще до лета вернуть полуостров.

При этом, по его мнению, появление украинских сил в Крыму вряд ли спровоцирует россиян на применение, к примеру, ядерного оружия.

"Это неправда. И Крым нам вернут. Все началось в Крыму в 2014 году и на этом все закончится. Это тактика устрашения. Россия - страна, от которой можно ожидать многого, но не откровенного идиотизма", - говорил он в январском интервью The Washington Post.

На днях немецкое издание Bild со ссылкой на высокопоставленного представителя НАТО сообщило, что контрнаступление ожидается уже в мае. И ближайшие полгода станут ключевыми в российско-украинской войне.

Что касается возможных направлений, по его словам, здесь следует быть осторожным из соображений безопасности. Но очевидно, что целью может стать российский сухопутный коридор в Крым. И не факт, что Украина остановится на этом и не попробует зайти на неподконтрольный с 2014 года полуостров.

По мнению военного эксперта Романа Свитана, наиболее вероятно, что движение будет из Херсона и Новой Каховки в сторону Армянска. Причем здесь не идет речь о масштабном форсировании Днепра по воде. Достаточно провести высадку разведгрупп на полученных от Запада речных бронекатерах, например, через Каховское водохранилище, закрепиться на левом берегу и обеспечить переброску войск по дамбе и другим мостам. Но до этого следует нанести массированные ракетные удары по гарнизонам противника в Крыму.

"Дальше будет заход украинских сил по сухопутному перешейку в районе Перекопа, оттуда будет сразу выход на Джанкой. А после того, как мы зайдем в Крым, россияне могут просто уйти, потому что Крым невозможно удержать военной силой. Это котел, в котором легко уничтожить любую армию без сообщения с основными силами. А то, что будет удар по Крымскому мосту, я думаю, этот вопрос уже решен", - рассказал он в комментарии РБК-Украина.

Партизанская поддержка

В последнее время на полуострове активизировались партизаны. В начале февраля они подорвали двух сотрудников Росгвардии, а ближе к марту - железную дорогу в районе Симферополя, в результате чего остановилось несколько поездов. Также время от времени в Ялте, Керчи и Севастополе появляются граффити с украинской символикой.

За всеми акциями стоит партизанское движение "Атеш" (с крымскотатарского - "огонь"). Свои действия они освещают в телеграмм-канале, через который также ведут коммуникацию с крымчанами, призывая их присылать координаты скоплений российских войск и техники.

Символично, что на главный российский военный праздник 23 февраля на крымских радиостанциях прозвучало обращение Буданова к патриотам с главным посылом о том, что время действовать пришло. Начальник военной разведки пообещал, что и полуостров, и весь юг Украины вернутся домой.

"Мы найдем каждого предателя, где бы они не скрывались. Все они будут ликвидированы", - добавил он.

Очевидно, если тему партизан "подсвечивает" лично Буданов, то, скорее всего, их действия координируются Главным управлением разведки при Минобороны. Опрошенные РБК-Украина эксперты соглашаются, что акции партизан и атаки дронов могут быть связаны единым планом украинского наступления. Которое, в свою очередь, целесообразно начать, пока противник не оправился от всех вышеперечисленных ударов.

"Что такое партизанское движение? Это обобщенные действия крымчан, направленные на подготовку почвы для деоккупации полуострова. Понятно, что этот процесс управляется и соответствующим образом обеспечивается в рамках общего плана", - отметил в беседе с изданием Владислав Селезнев.

По его мнению, у крымчан есть стойкое ощущение того, что несмотря на заявления российской пропаганды, нарратив "Россия и Крым - вместе навсегда" не имеет ничего общего с реалиями на земле. И сами люди надеются, что он скоро будет освобожден от оккупации.

Недвусмысленно об этом говорила и руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк. По ее словам, взрывы на севере Крыма посылают четкий сигнал российским оккупантам. В частности, о том, что удары будут продолжаться и им ужеhttps://t.me/RBC_ua_news следует бежать с полуострова.