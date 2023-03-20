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На севере Крыма раздался взрыв

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Джанкой, Понедельник 20 марта 2023 21:02
На севере Крыма раздался взрыв Фото: На севере Крыма раздался взрыв (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 20 марта, в Джанкое (Крым) раздался взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"Сообщают, что в Джанкое взрыв", - говорится в сообщении.

Отмечается, что местные жители увидели дрон перед взрывом.

На севере Крыма раздался взрыв

"А перед этим под Евпаторией самолеты разлетались туда-сюда, туда-сюда", - пишут в Telegram-канале.

Официальной информации о причинах взрыва нет.

21:14

"Крим.Реалії" сообщает, что в Джанкое раздались повторные взрывы. Российские власти и военные ситуацию пока не комментируют.

21:32

Сообщается, что местные жители слышали около 10 взрывов в городе. Крымский коллаборант Александр Талипов заявил о сбитом беспилотнике.

Напомним, что во временно оккупированном Севастополе в субботу утром было неспокойно. Местные слышат взрывы, а также звуки, похожие на стрельбу.

Также в среду, 1 марта, на юге временно оккупированного Крыма были слышны громкие взрывы. Причина пока неизвестна.

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