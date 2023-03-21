В Генштабе назвали цель ударов по Джанкою

Целью взрывов, которые прогремели в Джанкое и повредивших железнодорожные пути, была остановка логистического обеспечения россиян во временно оккупированных Мелитополе и Херсоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на и. начальника Главного управления боевых ударных систем Генштаба ВСУ полковника Сергея Баранова на брифинге .

Он отметил, что взрывы в Джанкое не нарушат поставки боеприпасов в Крым, ведь есть и другие железнодорожные узлы, например, в Симферополе. Однако удары по Джанкою призваны воспрепятствовать обеспечению россиян в Херсонской и Запорожской областях.

"Джанкой является одним из узлов, которые есть на ветке логистического пути, который, например, идет в Мелитополь или Херсон. Поэтому одна из причин нанесения такого поражения была как раз или полная остановка, или препятствование логистическому обеспечению тех группировок противника, которые находятся на нашей территории", - отметил Баранов.

Взрывы в Джанкое

Вечером 20 марта в районе Джанкой, где расположен российский аэродром, раздались взрывы. Местные жители сообщали, что видели в небе беспилотники. Так называемая "власть" Джанкоя даже ввела в городе режим ЧС.

ГУР Минобороны сообщало, что на месте взрыва были уничтожены российские крылатые ракеты "Калибр НК".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.