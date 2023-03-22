В результате взрывов в Джанкое использование узловой станции невозможно, - ОК "Юг"

"Пока использование (узловой станции - ред.) невозможно, и та суета, которая вокруг этого места попадания происходит, говорит о том, что нет еще даже адекватного решения, что с этим "счастьем" им делать", - заявила Гуменюк.

По ее словам, оккупанты будут стараться как можно быстрее восстановить то, что повреждено, потому что непосредственно железнодорожное сообщение – это способ доставки тяжелого вооружения и личного состава. Но ВСУ продолжают работу, в частности, по огневому контролю для того, чтобы эти усилия были тщетными.

Она также подчеркнула, что узловая станция в Джанкое является одним из элементов плана, предшествующего активным действиям. В частности, это необходимо для истощения логистики врага.