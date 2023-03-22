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В результате взрывов в Джанкое использование узловой станции невозможно, - ОК "Юг"

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Среда 22 марта 2023 01:30
В результате взрывов в Джанкое использование узловой станции невозможно, - ОК "Юг" Фото: в результате взрывов в Джанкое использование узловой станции невозможно (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Взрывы во временно оккупированном Джанкое привели к серьезному повреждению узловой станции, ее использование пока невозможно.

Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

"Пока использование (узловой станции - ред.) невозможно, и та суета, которая вокруг этого места попадания происходит, говорит о том, что нет еще даже адекватного решения, что с этим "счастьем" им делать", - заявила Гуменюк.

По ее словам, оккупанты будут стараться как можно быстрее восстановить то, что повреждено, потому что непосредственно железнодорожное сообщение – это способ доставки тяжелого вооружения и личного состава. Но ВСУ продолжают работу, в частности, по огневому контролю для того, чтобы эти усилия были тщетными.

Она также подчеркнула, что узловая станция в Джанкое является одним из элементов плана, предшествующего активным действиям. В частности, это необходимо для истощения логистики врага.

Напомним, что вечером 20 марта в районе Джанкой, где расположен российский аэродром, раздались взрывы. Местные жители сообщали, что видели в небе беспилотники. Так называемая "власть" Джанкоя даже ввела в городе режим ЧС.

ГУР Минобороны сообщало, что на месте взрыва были уничтожены российские крылатые ракеты "Калибр НК".

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