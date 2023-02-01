Поработали партизаны. В Крыму ликвидировали офицеров Росгвардии, - ЦНС

Во временно оккупированном Крыму украинские партизаны ликвидировали двух сотрудников Росгвардии. Их автомобиль был взорван на пути в Симферополь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Центра национального сопротивления.

"Сотрудники Росгвардии планировали провести хороший вечер и ехали из Севастополя в Симферополь, однако их планы разрушил взрыв. Машину взорвали с помощью самодельного взрывного устройства. Оба оккупанта, которые имели офицерские звания, погибли", - говорится в сообщении.

Там также рассказали, что ликвидацией росгвардейцев занималось партизанское движение "Атеш".

В ЦНС объяснили, что российские власти не комментируют произошедшее, чтобы не разрушать "стабильность" в регионе.