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Поработали партизаны. В Крыму ликвидировали офицеров Росгвардии, - ЦНС

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Симферополь, Среда 01 февраля 2023 15:24
Поработали партизаны. В Крыму ликвидировали офицеров Росгвардии, - ЦНС Фото: в Крыму ликвидировали офицеров Росгвардии (Telegram)
Автор: Руслан Гаращенко

Во временно оккупированном Крыму украинские партизаны ликвидировали двух сотрудников Росгвардии. Их автомобиль был взорван на пути в Симферополь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Центра национального сопротивления.

"Сотрудники Росгвардии планировали провести хороший вечер и ехали из Севастополя в Симферополь, однако их планы разрушил взрыв. Машину взорвали с помощью самодельного взрывного устройства. Оба оккупанта, которые имели офицерские звания, погибли", - говорится в сообщении.

Там также рассказали, что ликвидацией росгвардейцев занималось партизанское движение "Атеш".

В ЦНС объяснили, что российские власти не комментируют произошедшее, чтобы не разрушать "стабильность" в регионе.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе ликвидировали троих офицеров РФ. Партизаны показали последствия подорванного внедорожника в котором находились оккупанты.

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