"Дочь рыбака" и "девушка с Ибицы": Андре Тан назвал самые модные стили лета 2025

Дизайнер Андре Тан рассказал про главные модные стили лета 2025. По словам модельера, в этом сезоне в тренде свобода, блеск и смелое сочетание вещей, которые еще вчера казались несовместимыми.

Об этом подробнее рассказывает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Instagram.

Модельер отметил, что летом 2024 в тренде был стиль под названием "теннискор".

Это модный стиль, вдохновленный эстетикой тенниса и всего, что с ним ассоциируется: белоснежная форма, мини-юбки в складку, поло, кроссовки, спортивные носки и лаконичные свитера.

Основные черты теннискора:

классическая теннисная юбка - короткая, в складку, часто белого или пастельного цвета

- короткая, в складку, часто белого или пастельного цвета футболки-поло и трикотажные свитера - отсылают к традиционной форме игроков

- отсылают к традиционной форме игроков белая палитра + пастельные или зеленые, синие акценты - чистые цвета

- чистые цвета аксессуары в спортивном духе : козырьки, повязки, носки до щиколотки или чуть выше, кеды или кроссовки

: козырьки, повязки, носки до щиколотки или чуть выше, кеды или кроссовки легкий налет ретро и аристократичности - напоминает о загородных клубах и спортивной элите.

Андре Тан рассказал, какой стиль был самым модным в 2024 (скриншот)

В этом году Андре Тан советует обратить внимание на другие стили, которые, по словам дизайнера, на первый взгляд могут показаться странными.

Девушка с Ибицы

Характерные особенности: мини-юбки, пайетки и большие цветочные принты.

Образ также можно дополнить большими плетеными сумками, массивными украшениями и яркими акцентами.

"Этим летом - свобода, блеск и яркие элементы. Тут главное - не бояться блестеть!" - отметил модельер.

Андре Тан назвал тренды лета 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Дочь рыбака

Характерные особенности: резиновые сапоги, "рубашки деда", объемный свитер, короткие шорты и сочетание несочетаемого - это главный тренд этой эстетики.

Сочетаем объемные свитера с мини-шортами и носим все, что можно сочетать с натуральными материалами.

"Все эти детали добавляют креатива в образ, который подходит для прогулок на природе или летних фестивалей", - отметил Тан.

Андре Тан рассказал про стили, которые в моде летом 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Эстетика хозяйки

Характерные особенности: лен, пастельные оттенки, деревянные аксессуары.

Эстетика Марты Стюарт переходит в эпоху зуммеров. Ее стиль из 90-х и 2000-х - это минималистичные линии, пастельные тона, льняные платья и плетеные сумки.

"Тренд на деревянные бусины, воздушные платья-рубашки создает чувство покоя, которое идеально подойдет для лета", - подчеркнул Тан.

Андре Тан рассказал про стили, которые в моде (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Королева Средневековья

Характерные особенности: корсет, украшения из жемчуга, цепочки, легкое платье.

Этим летом корсеты, цепочки и жемчужины возвращаются в моду. Этот стиль вдохновлен Средневековьем в виде изящных нарядов благородных дам и рыцарей.

"Добавляем этот шик к современному гардеробу с помощью легких платьев, жемчужных украшений и отсылающих элементов к эпохе рыцарства", - подытожил дизайнер.

Что в моде летом 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)