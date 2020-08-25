Пожежі в Каліфорнії стали найбільшими в історії штату

Фото: пожежа у Каліфорнії (twitter.com mx wolf)

Внаслідок пожеж вже загинули семеро людей та ще 1,2 тисячі домогосподарств були зруйновані

Губернатор Каліфорнії (США) Гевін Ньюсом назвав історичним сезон природних пожеж 2020 року. За тиждень осередки загорянь в штаті охопили територію в більш ніж 4,8 тисячі кв. км.

Про це повідомляє Huffington Post.

За словами Ньюсома, всього в штаті Каліфорнія від пожеж постраждали понад 5,6 тисяч кв. км угідь, в той час, як минулого року осередки загоряння охопили понад 226 кв. км, а за останні п'ять років середня площа постраждалих від пожеж земель становила приблизно 1,8 тис. кв. км на рік.

Станом на сьогодні два великі осередки займання в Північній Каліфорнії - в округах Напа і Санта-Клара - охопили близько 1,3 тисячі кв. км. Також відомо, що внаслідок пожеж вже загинули семеро людей та ще 1,2 тисячі домогосподарств були зруйновані.

Ще понад 170 тисяч жителів штату були змушені покинути свої будинки. Влада штату надали притулок 2,2 тисячі каліфорнійцям. Наразі пожежі в окрузі Напа стримані рятувальниками на 22%, а в окрузі Санта-Клара - на 10%.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в американському штаті Каліфорнія спалахнули сотні лісових пожеж, однак через неділю пожежа збільшилася у понад двічі.

Також раніше було відомо лише про 4 загиблих в результаті пожеж у Каліфорнії; перші жертви було зафіксовано в округах Напа та Солано.