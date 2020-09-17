Дим від пожеж в США досяг Європи

Фото: пожежі в США (twitter.com/FrankIsimp)

На Західному узбережжі США сталась масштабна пожежа. Дим від неї досяг Північної Європи.

Про це повідомили експерти Служби моніторингу атмосфери Copernicus, передає АР.

Дим подолав понад 8 тисяч кілометрів і перемістився із Західного узбережжя США до Великобританії і інших північних регіонах Європи. В атмосферу потрапило більше 30 мільйонів тонн вуглецю.

"Масштаб і сила цих пожеж набагато вище, ніж будь-якого пожежі за останні 18 років, протягом яких ми проводимо наш моніторинг", - повідомив науковий співробітник і експерт з лісовим пожежам у службі моніторингу атмосфери Copernicus Марк Паррингтон.

Він зазначив, що щільність диму в повітрі була настільки велика, що перевищувала норму в більш ніж в сім разів.

Нагадаємо, пожежі в Каліфорнії стали найбільшими в історії штату.

Також були опубліковані фото і відео з місця масштабних пожеж у Сполучених Штатах Америки.