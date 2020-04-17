ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Дим з Чорнобиля у Києві: повітря може очиститися до завтра

Новини » Суспільство     17.04.2020 - 11:58
Дим з Чорнобиля у Києві: повітря може очиститися до завтра
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Прогнозують, що повітря очиститься до ранку суботи

Рівень забруднення повітря у Києві через дим від лісових пожеж у Чорнобильській зоні відчуження може зменшитися вже до ранку 18 квітня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу IQAir.

У сервісі прогнозують, що ближче до 6:00 ранку суботи індекс якості повітря повернеться до нормальних значень.

При цьому станом на 11-ту годину п'ятниці, 17 квітня, у Києві спостерігається високий рівень забруднення повітря. Індекс забруднення у столиці складає 244.

Дим з Чорнобиля у Києві: повітря може очиститися до завтра

Нагадаємо, раніше в Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомляли, що попри дим від лісових пожеж в Чорнобильській зоні відчуження, радіаційний фон у Києві та Київській області не перевищує природних фонових значень.

Також РБК-Україна писало, що через дим від лісових пожеж у Чорнобильській зоні відчуження Київ очолив список міст з найбільш забрудненим повітрям. Ввечері 16 квітня індекс забрудненості повітря у столиці України досяг позначки 380. У деяких районах рівень забруднення знаходився на позначці "небезпечно".

Додамо, що 16 квітня в Чорнобильській зоні відчуження знову спалахнули лісові пожежі. Причиною нових пожеж став сильний вітер. Рятувальники намагалися запобігти поширенню вогню.

Не відкривати вікна і залишатися вдома: МОЗ дав поради у зв'язку зі смогом в Києві У Житомирській області під час загорання трави вогонь перекинувся на селище
Новини України КиївпожежаЧорнобильзагрязнение воздуха
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся