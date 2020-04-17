Дим з Чорнобиля у Києві: повітря може очиститися до завтра

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Прогнозують, що повітря очиститься до ранку суботи

Рівень забруднення повітря у Києві через дим від лісових пожеж у Чорнобильській зоні відчуження може зменшитися вже до ранку 18 квітня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу IQAir.

У сервісі прогнозують, що ближче до 6:00 ранку суботи індекс якості повітря повернеться до нормальних значень.

При цьому станом на 11-ту годину п'ятниці, 17 квітня, у Києві спостерігається високий рівень забруднення повітря. Індекс забруднення у столиці складає 244.

Нагадаємо, раніше в Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомляли, що попри дим від лісових пожеж в Чорнобильській зоні відчуження, радіаційний фон у Києві та Київській області не перевищує природних фонових значень.

Також РБК-Україна писало, що через дим від лісових пожеж у Чорнобильській зоні відчуження Київ очолив список міст з найбільш забрудненим повітрям. Ввечері 16 квітня індекс забрудненості повітря у столиці України досяг позначки 380. У деяких районах рівень забруднення знаходився на позначці "небезпечно".

Додамо, що 16 квітня в Чорнобильській зоні відчуження знову спалахнули лісові пожежі. Причиною нових пожеж став сильний вітер. Рятувальники намагалися запобігти поширенню вогню.