Київ став містом з найбруднішим у світі повітрям

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Індекс забруднення повітря Києва зараз становить 380

Через задимлення у зв'язку з пожежами в Чорнобильській зоні Київ очолив список міст з найбільш забрудненим повітрям. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на світовий рейтинг за індексом якості повітря QIAir.

Індекс забруднення повітря в Києві зараз становить 380. У деяких районах Києва індекс повітря перебуває на позначці "небезпечно".

Наприклад знаходиться на другому місці китайського міста Ченду, індекс забруднення повітря становить 176.

Нагадаємо, раніше в Київській міській державній адміністрації повідомили, що в столиці спостерігається задимленість, у повітрі зафіксовані продукти горіння. Жителів Києва просять залишатися вдома. У той же час в КМДА повідомили, що радіаційний фон у столиці в межах норми – 0,14 мікрозівертів (0,30 – норма).

Як повідомляло РБК-Україна, 16 квітня в Чорнобильській зоні знову спалахнули лісові пожежі. Причиною нового спалаху став сильний вітер. Зараз рятувальники намагаються запобігти поширенню пожежі.

Крім того, 14 квітня вдалося загасити пожежу в Чорнобильській зоні, який тривав десять днів.