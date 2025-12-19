ua en ru
"Щедрик" спели на разрушенной ТЭС. ДТЭК призвал помочь восстановить энергетику

Украина, Пятница 19 декабря 2025 13:42
"Щедрик" спели на разрушенной ТЭС. ДТЭК призвал помочь восстановить энергетику Фото: "Щедрик" прозвучал на разрушенной ТЭС ДТЭК (energo.dtek.com)
Автор: Юлия Бойко

На одной из разрушенных ТЭС ДТЭК прозвучала рождественская композиция "Щедрик" в исполнении хора и оркестра. Таким образом компания решила привлечь внимание к восстановлению энергетики Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"Рождественский "Щедрик" прозвучал в машинном зале теплоэлектростанции ДТЭК, разрушенной российскими атаками. Мероприятие состоялось непосредственно на поврежденном энергетическом объекте и стало публичным обращением компании к международным партнерам с призывом усилить поддержку восстановления украинской энергетической инфраструктуры", - говорится в нем.

Отмечается, что проведение выступления в период рождественских праздников стало напоминанием об условиях, в которых украинская энергосистема работает уже четвертый год подряд - под постоянными атаками и с масштабными разрушениями генерации и сетей.

Целью события было зафиксировать реальное состояние энергообъектов и привлечь внимание к потребностям сектора в финансировании, оборудовании и защите.

"За время полномасштабной войны украинская энергетика подверглась системным и масштабным разрушениям. Мы инвестируем значительные ресурсы в восстановление тепловой генерации и шахт, но для стабильной работы энергосистемы необходима усиленная и долгосрочная поддержка международных партнеров - как в восстановлении, так и в защите критической инфраструктуры", - отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Как "Щедрик" покорил Украину и мир

Напомним, РБК-Украина рассказывало историю украинского "Щедрика", который стал одним из неотъемлемых символов Рождества во всем мире.

Легендарной мелодии Николая Леонтовича более 100 лет, и она стала всемирно известной благодаря гастролям хора Александра Кошица в 1920-х годах.

Мелодия, изначально написанная на основе украинского фольклора, со временем стала символом Рождества в англоязычном мире как "Carol of the Bells".

Впервые "Щедрик" прозвучал 29 декабря 1916 года в Киеве, а уже в 1919-м его исполнили за рубежом.

