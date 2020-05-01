Ілюстративне фото (РБК-Україна)

При цьому по всій Україні за добу коронавірус підтвердили у 455 осіб

У двох областях України за добу не зафіксовано нових випадків COVID-19, при цьому по всій країні за останні 24 години коронавірус підтвердили у 455 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, жодного випадку COVID-19 не зафіксовано в Чернігівській і Миколаївській області. Загальна кількість заражених у цих областях становить 50 і 126 відповідно.

При цьому в інших регіонах за добу коронавірус підтвердили у 455 осіб, а загальне число заражених з початку епідемії становить 10 861. Найбільше число заражених зафіксовано в Чернівецькій області (1667 випадків), Києві (1453) та Івано-Франківській області (899 випадків).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міста України починають пом'якшувати карантин, який в країні ввели 12 березня у зв'язку з поширенням коронавірусу. Зокрема, влада Житомира, Дніпра та Черкас вирішила послабити обмеження, дозволивши відкрити ринки, перукарні та непродовольчі магазини.

У Мінздоров'я попередили, що Україна ризикує потрапити під другу хвилю захворювань коронавірусом в разі передчасного скасовування карантину.

Також РБК-Україна писало, що у Верховній раді коронавірусом захворіли понад 10 нардепів. Першим, у кого виявили інфекцію, був Сергій Шахов.