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У двох областях та в Одесі декілька дільниць залишились без світла

Новини » Вибори 2019    22.07.2019 - 01:12
У двох областях та в Одесі декілька дільниць залишились без світла
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зокрема, у Львівській області на 7 дільницях члени комісій рахували голоси при ліхтариках

У Львівській, Волинській областях та в Одесі декілька дільниць у день голосування на позачергових парламентських виборах залишились без світла. Про це повідомляє "Громадське".

Зокрема, депутат Одеської міської ради Олексій Єремиця поінформував, що на двох виборчих дільницях у 9 гімназії, що у 133 окрузі Одеси, вимкнули світло.

"Підрахунок голосів в Київському районі без світла. Відключені від світла дві дільниці гімназії 9 511112 і 511113", - зазначив депутат.

Також у громадянській мережі "Опора" інформують, що на 7 дільницях у різних районах Львівської області члени комісій рахували голоси при ліхтариках.

"Електроенергія зникла у цих населених пунктах через погодні умови. На деяких ДВК через півгодини світло увімкнули", - зазначали в "Опорі".

Крім того, у Волинській області світло зникало на 5 дільницях.

Нагадаємо, у Центральну виборчу комісію надійшло 16 заяв про порушення під час голосування на дострокових виборах до Верховної ради.

Як писало РБК-Україна раніше, в Запоріжжі в день позачергових виборів до Верховної ради на виборчій дільниці розпилили газ.

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Новини України Порошенко Зеленський ОдесаЛьвовская областьВолынская областьизбирательный участок
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