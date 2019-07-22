У ЦВК розповіли про отримані заяви щодо порушень під час голосування

Фото: ЦВК (Віталій Носач/РБК-Україна)

Комісія протягом двох днів відреагує на вказані скарги

До Центральної виборчої комісії надійшло 16 заяв відносно порушень під час голосування на дострокових виборах до Верховної ради. Про це заявив заступник голови ЦВК Євген Радченко, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Радченка, комісія протягом завтра-післязавтра відреагує на вказані заяви.

"Станом на зараз до ЦВК зайшло всього на всього 16 документів. Це листи, які автори листів називають скаргами. Хоча не завжди вони відповідають цьому визначенню. Є заяви, є електронні листи, які стосуються ймовірних порушень. ЦВК протягом завтра - післязавтра, звичайно, реагуватиме на ці виклики, і ми будемо якомога швидше розглядати їх. Великих і серйозних порушень станом на зараз не зафіксовано", - заявив замглави Центрвиборчкому.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія опублікувала результати підрахунку 2% протоколів на виборах до Ради. За результатами підрахунку 2% протоколів лідирує партія "Слуга народу".

Як писало РБК-Україна раніше, дані ЦВК свідчать, що остаточна явка виборців на позачергових парламентських виборах у неділю, 21 липня, склала 49,84%. Так, найбільша явка зафіксована в Чернігівській і Полтавській областях - 54,8 і 54,21% відповідно. При цьому найнижча явка спостерігалася у Закарпатській області - 41,16%. У Києві явка склала 48,97%.

Підкреслимо, в Запоріжжі у день позачергових виборів до Верховної ради на виборчій дільниці розпилили газ.