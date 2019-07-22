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В двух областях и в Одессе несколько участков остались без света

Новости » Выборы 2019    22.07.2019 - 01:12
В двух областях и в Одессе несколько участков остались без света
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

В частности, во Львовской области на 7 участках члены комиссий считали голоса при фонариках

Во Львовской, Волынской областях и в Одессе несколько участков в день голосования на внеочередных парламентских выборах остались без света. Об этом сообщает "Громадське".

В частности, депутат Одесского городского совета Алексей Еремица сообщил, что на двух избирательных участках в 9 гимназии, что в 133 округе Одессы, выключили свет.

"Подсчет голосов в Киевском районе без света. Отключены от света два участка гимназии 9 511112 и 511113", - отметил депутат.

Также в гражданской сети "Опора" сообщают, что на 7 участках в разных районах Львовской области члены комиссий считали голоса при фонариках.

"Электроэнергия исчезла в этих населенных пунктах из-за погодных условий. На некоторых УИК через полчаса свет включили", - отмечали в "Опоре".

Кроме того, в Волынской области свет исчезал на 5 участках.

Напомним, в Центральную избирательную комиссию поступило 16 заявлений о нарушениях в ходе голосования на досрочных выборах в Верховную раду.

Как писало РБК-Украина ранее, в Запорожье в день внеочередных выборов в Верховную раду на избирательном участке распылили газ.

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Новости Украины Порошенко Зеленский ОдессаЛьвовская областьВолынская областьизбирательный участок
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