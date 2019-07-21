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У Запоріжжі розпилили газ на виборчій дільниці

Новини » Вибори 2019    21.07.2019 - 23:46
У Запоріжжі розпилили газ на виборчій дільниці
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Підрахунок голосів на дільниці тимчасово припинили

У Запоріжжі у день позачергових виборів до Верховної ради на виборчій дільниці розпилили газ. Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на Головне управління Національної поліції у Запорізькій області.

Зокрема, газ розпилили у відчинене вікно будівлі школи, де розташована одна з дільничних виборчих комісій на 76 окрузі.

Так, група осіб розпилила газ із балончиків після закриття дільниці. Постраждалих внаслідок інциденту немає. Підрахунок голосів на дільниці тимчасово припинений, оскільки проводиться провітрювання приміщення.

Зазначимо, наразі на місці працює слідчо-оперативна група поліції. Правопорушників затримали. За даними представників громадянської мережі "Опора", серед затриманих є неповнолітні.

За фактом події поліція готується відкрити кримінальне провадження.

У поліції не уточнили, який саме газ розпилили.

Нагадаємо, раніше в Торецьку (Донецька область) правоохоронці отримали повідомлення про мінування усіх 14 виборчих дільниць міста.

Як писало РБК-Україна, Нацполіція вже отримала майже 400 заяв та повідомлень з приводу виборчого процесу в день позачергових виборів до Верховної ради 21 липня 2019 року.

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