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Двух нардепов повторно вызвали на допрос по делу об убийстве Олешко

Новости » Происшествия    22.07.2019 - 14:56
Двух нардепов повторно вызвали на допрос по делу об убийстве Олешко
Фото: Виталий Олешко (youtube.com)

МВД вызвало на допрос Пономарева и Валентирова

Национальная полиция повторно вызывает на допрос на 25 июля двух народных депутатов по делу об убийстве активиста Виталия Олешко. Об этом сообщается на странице МВД в Facebook.

Как отмечается в сообщении, народные депутаты Украины Александр Пономарев и Сергей Валентиров  вызываются на допрос в рамках расследования по заказчикам убийства Олешко.

В МВД напомнили, что Пономарев и Валентиров были вызваны как свидетели на допрос 20 и 22 июля. Однако на допрос они не прибыли и не уведомили следователя об уважительности причин. В связи с этим ГСУ повторно вызывает двух нардепов для проведения допроса 25 июля 2019 года.

Напомним, 6 июня Печерский районный суд Киева в ходе заседания в ночь с 6 на 7 июня отпустил под домашний арест Михаила Сигиду, которого подозревают в организации убийства активиста Виталия Олешко. Позже в ГПУ заявили, что обжалуют решение суда. Через несколько дней его снова взяли под стражу.

Известно, что подозреваемый соорганизатор убийства Евгений Бродский сейчас находится под ночным домашним арестом.

Как сообщало РБК-Украина, 31 июля 2018 года в Бердянске неизвестный выстрелил в Виталия Олешко, после чего скрылся с места происшествия. От полученных травм пострадавший скончался. Сигиду задержали в Бердянске 14 сентября 2018 года. Его подозревают в организации убийства Олешко. А 16 декабря задержали Евгения Бродского, которого подозревают в том, что он заказал убийство "Сармата".

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