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Суд заарештував підозрюваного у вбивстві Олешка

Новини » Суспільство    12.06.2019 - 21:39
Суд заарештував підозрюваного у вбивстві Олешка
Фото: Віталій Олешко (youtube.com)

Михайла Сігіду заарештували до 12 липня

Печерський районний суд міста Києва взяв під варту до 12 липня підозрюваного в організації вбивства Віталія Олешка "Сармата" Михайла Сігіду. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Сторона звинувачення заявляла, що він міг втекти, тиснути на суд або знищити речові докази. Крім того, у прокуратурі зазначили, що Сігіда не має постійного місця проживання.

Адвокат підозрюваного зазначив, що його підзахисний погано себе почуває, а ризики назвав необґрунтованими.

Нагадаємо, 6 червня Печерський районний суд Києва в ході засідання в ніч з 6 на 7 червня відпустив під домашній арешт Михайла Сігіду, якого підозрюють в організації вбивства активіста Олешка. Пізніше в ГПУ заявили, що оскаржать рішення суду.

Відомо, що підозрюваний співорганізатор вбивства Євген Бродський зараз перебуває під нічним домашнім арештом.

31 липня 2018 року, близько полудня в Бердянську невідомий вистрілив у Віталія Олешка, після чого зник з місця події. Від отриманих травм потерпілий помер. Друзі Олешка переконані, що його вбили за боротьбу з місцевою владою і народним депутатом Олександром Пономарьовим. Сігіду затримали в Бердянську 14 вересня. Його підозрюють в організації вбивства Віталія Олешко. А 16 грудня затримали Євгена Бродського, якого підозрюють у тому, що він замовив вбивство "Сармата".

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