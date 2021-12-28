Обвинувачені у справі про сприяння Саакашвілі в перетині кордону визнали провину

Громадяни Грузії, які звинувачуються в наданні допомоги третьому президенту Михеїлу Саакашвілі в незаконному перетині кордону і пересуванні по країні, на судовому засіданні у вівторок визнали свою провину. Суд залишив усіх чотирьох обвинувачених під вартою.

"У Тбіліському міському суді проводиться досудове слухання у справі про в'їзд Михайла Саакашвілі до Грузії. Суддя запитав підсудних, чи визнають вони себе винними. Кожен з них заявив на суді, що визнає провину", - пише видання.

При цьому наголошується, що на слуханні сторони обговорили допустимість доказів, і суддя оголосив докази прийнятними.

"Також сьогодні було розглянуто питання про утримання під вартою в якості запобіжного заходу для обвинувачених. Прокуратура клопотала про звільнення всіх чотирьох підсудних. Суд залишив усіх чотирьох обвинувачених під вартою", - уточнює ЗМІ.

Варто відзначити, що Георгій Наріманідзе, Ельгуджа Цомая, Шалва і Зураб Цоцорія звинувачуються в приховуванні тяжкого злочину. Ельгуджа Цомая також звинувачується в пособництві незаконному перетину кордону.