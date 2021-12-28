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Обвинувачені у справі про сприяння Саакашвілі в перетині кордону визнали провину

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Грузія, Вівторок 28 грудня 2021 16:06
Обвинувачені у справі про сприяння Саакашвілі в перетині кордону визнали провину Фото: третій президент Грузії Михайло Саакашвілі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ольга Белей

Громадяни Грузії, які звинувачуються в наданні допомоги третьому президенту Михеїлу Саакашвілі в незаконному перетині кордону і пересуванні по країні, на судовому засіданні у вівторок визнали свою провину. Суд залишив усіх чотирьох обвинувачених під вартою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Перший канал суспільного мовника Грузії.

"У Тбіліському міському суді проводиться досудове слухання у справі про в'їзд Михайла Саакашвілі до Грузії. Суддя запитав підсудних, чи визнають вони себе винними. Кожен з них заявив на суді, що визнає провину", - пише видання.

При цьому наголошується, що на слуханні сторони обговорили допустимість доказів, і суддя оголосив докази прийнятними.

"Також сьогодні було розглянуто питання про утримання під вартою в якості запобіжного заходу для обвинувачених. Прокуратура клопотала про звільнення всіх чотирьох підсудних. Суд залишив усіх чотирьох обвинувачених під вартою", - уточнює ЗМІ.

Варто відзначити, що Георгій Наріманідзе, Ельгуджа Цомая, Шалва і Зураб Цоцорія звинувачуються в приховуванні тяжкого злочину. Ельгуджа Цомая також звинувачується в пособництві незаконному перетину кордону.

Нагадаємо, у вересні 2021 року Саакашвілі розповів про намір приїхати до Грузії 2 жовтня, в день місцевих виборів. Вранці 1 жовтня політик повідомив про повернення в країну. Того ж дня Саакашвілі був затриманий і заарештований.

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Міхеіл Саакашвілі
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