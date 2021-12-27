Саакашвілі анонсував зустріч з президентом Грузії

Екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі анонсував зустріч з чинним президентом Грузії Саломе Зурабішвілі. За його словами, зустріч може відбутися найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Саакашвілі в Telegram .

Саакашвілі повідомив, що провів зустріч з четвертим президентом Георгієм Маргвелашвілі. Він відвідав Саакашвілі в камері тюремної лікарні.

При цьому він додав, що за пропозицією Маргвелашвілі проведе зустріч з чинним грузинським президентом.

"Як запропонував Георгій Маргвелашвілі, наступного разу ми двоє зустрінемося з чинним президентом Саломе Зурабішвілі і зазначив, що ця зустріч може відбутися найближчим часом", - додав він.