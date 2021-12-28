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Саакашвілі хотіли перевести з військового госпіталю, йому стало погано

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Грузія, Вівторок 28 грудня 2021 01:01
Саакашвілі хотіли перевести з військового госпіталю, йому стало погано Фото: Михайло Саакашвілі, екс-президент Грузії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі знепритомнів. Він дізнався, що його планують перевести з Горійського військового госпіталю в Грузії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Эхо Кавказа".

За словами Михайла Саакашвілі, це був найсерйозніший гіпертонічний криз в його житті.

"Ніколи так себе не відчував з точки зору тиску і пульсу. Спробували силою мене перевести, я чинив опір, після чого втратив свідомість, не пам'ятаю певний відрізок. Коли прийшов до тями, лікар сказала, що нікуди мене не переводять і я залишаюся в клініці", - цитує звернення адвокат Саакашвілі.

За його словами, всі дії лікарів і стан під час кризу були зняті на відео.

Нагадаємо, у вересні 2021 року Саакашвілі розповів про намір приїхати до Грузії 2 жовтня, в день місцевих виборів. Вранці 1 жовтня політик повідомив про повернення в країну. Того ж дня Саакашвілі був затриманий і заарештований. Він оголосив голодування.

19 листопада група медичних експертів, сформована під егідою омбудсмена Грузії, заявила, що через тривале голодування у Саакашвілі розвинулося небезпечне неврологічний розлад. Але незабаром він припинив голодування.

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Міхеіл Саакашвілі
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