Трамп примет участие в саммите G7 с Зеленским во Франции

Президент США Дональд Трамп присоединится к рабочей сессии лидеров стран "Большой семерки" (G7) с участием президента Украины Владимира Зеленского. Встреча состоится в рамках саммита во французском городе Эвиан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Euractiv .

Детали предстоящей встречи и позиция Европы

По информации издания, саммит G7 будет проходить с 15 по 17 июня. Украинский вопрос лидеры планируют рассмотреть во время первой рабочей сессии.

По словам высокопоставленного американской администрации, главной целью европейских лидеров является формирование единой позиции по поддержке Украины.

Сейчас Европа обеспечивает основную часть военной и финансовой помощи Украине, поскольку США прекратили двусторонние военные пожертвования. Несмотря на это, европейские страны остаются в основном исключенными из процесса мирных переговоров.

В Елисейском дворце отметили, что ключевой задачей встречи в Эвиане будет определение условий, при которых партнеры G7 смогут стимулировать начало диалога между Украиной и Россией.

"Крайне важно достичь соглашения по параметрам или условиям этого диалога, в частности по вопросу территории", - отметили в администрации французского президента.

Также европейские лидеры планируют подчеркнуть неуместность отмены санкций против России на этом этапе.

Кроме украинского вопроса, на саммите обсудят ситуацию на Ближнем Востоке и безопасность в Ормузском проливе.

После завершения официальной программы саммита Дональд Трамп проведет ужин с Эммануэлем Макроном в Версальском дворце.