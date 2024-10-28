Ночная атака дронов на Киевскую область: есть сбитые цели
Сегодня ночью россияне снова атаковали Киевскую область с помощью беспилотников. Противовоздушная оборона региона работала, и несколько вражеских целей были сбиты.
Об этом заявил начальник Киевской ОВД Руслан Кравченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОВА.
Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры удалось избежать, пострадавших среди гражданского населения нет.
Однако, в результате падения обломков в одном из районов области пострадал частный дом: выбиты окна и повреждена территория вокруг. Также произошло небольшое возгорание травяного покрова, которое было быстро ликвидировано.
Оперативные службы продолжают работать на местах, фиксируя последствия атаки. В регионе продолжается воздушная тревога, и жителям рекомендуется оставаться в укрытиях.
Атака дронов
Россияне уже несколько ночей атакуют территорию Украины беспилотниками.
27 октября россияне снова совершили масштабную атаку на Украину, используя дроны-камикадзе типа "Шахед". Во многих областях объявлена воздушная тревога, а силы ПВО работают над защитой.
Минувшей ночьювоенные обезвредили 80 ударных беспилотников, атаковавших украинские территории в течение ночи.
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