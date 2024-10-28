Ночная атака дронов на Киевскую область: есть сбитые цели

Сегодня ночью россияне снова атаковали Киевскую область с помощью беспилотников. Противовоздушная оборона региона работала, и несколько вражеских целей были сбиты.

Об этом заявил начальник Киевской ОВД Руслан Кравченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОВА.

Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры удалось избежать, пострадавших среди гражданского населения нет.

Однако, в результате падения обломков в одном из районов области пострадал частный дом: выбиты окна и повреждена территория вокруг. Также произошло небольшое возгорание травяного покрова, которое было быстро ликвидировано.

Оперативные службы продолжают работать на местах, фиксируя последствия атаки. В регионе продолжается воздушная тревога, и жителям рекомендуется оставаться в укрытиях.