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Ночная атака дронов на Киевскую область: есть сбитые цели

Понедельник 28 октября 2024 09:04
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Ночная атака дронов на Киевскую область: есть сбитые цели Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Сегодня ночью россияне снова атаковали Киевскую область с помощью беспилотников. Противовоздушная оборона региона работала, и несколько вражеских целей были сбиты.

Об этом заявил начальник Киевской ОВД Руслан Кравченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОВА.

Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры удалось избежать, пострадавших среди гражданского населения нет.

Однако, в результате падения обломков в одном из районов области пострадал частный дом: выбиты окна и повреждена территория вокруг. Также произошло небольшое возгорание травяного покрова, которое было быстро ликвидировано.

Оперативные службы продолжают работать на местах, фиксируя последствия атаки. В регионе продолжается воздушная тревога, и жителям рекомендуется оставаться в укрытиях.

Атака дронов

Россияне уже несколько ночей атакуют территорию Украины беспилотниками.

27 октября россияне снова совершили масштабную атаку на Украину, используя дроны-камикадзе типа "Шахед". Во многих областях объявлена воздушная тревога, а силы ПВО работают над защитой.

Минувшей ночьювоенные обезвредили 80 ударных беспилотников, атаковавших украинские территории в течение ночи.

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