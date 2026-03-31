Двое Героев Украины стали заместителями командующего СБС "Мадяра"

Кто стал заместителями командующего СБС

На должность заместителя командующего Сил беспилотных систем назначен Олег Гуйта (позывной "Хасан"). Он является подполковником, Героем Украины и командиром 427-й отдельной бригады беспилотных систем "Рарог".

Обязанности еще одного заместителя временно будет исполнять Дмитрий Олексюк (позывной "Земляк"). Он также подполковник, Герой Украины и командир подразделения беспилотных авиационных систем "Феникс" Государственной пограничной службы Украины.

Боевой опыт и управленческие навыки

Оба офицера прошли путь от начала полномасштабного вторжения. Их подразделения неоднократно отмечались за успешное поражение российской техники, живой силы и объектов инфраструктуры.

Как отмечают в СБС, назначения имеют целью усилить управленческую способность группировки, сделать ее "еще сильнее и результативнее".

"Продолжаем наращивать способности", - говорится в сообщении Сил беспилотных систем.