RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Двое Героев Украины стали заместителями командующего СБС "Мадяра"

22:10 31.03.2026 Вт
2 мин
Возглавляемые ими бригада "Рарог" и подразделение "Феникс" считаются одними из самых эффективных
aimg Екатерина Коваль
Фото: Олег Гуйт и Дмитрий Олексюк (t.me/usf_army)

Командование Сил беспилотных систем усилили двумя известными офицерами - Героями Украины.

Кто стал заместителями командующего СБС

На должность заместителя командующего Сил беспилотных систем назначен Олег Гуйта (позывной "Хасан"). Он является подполковником, Героем Украины и командиром 427-й отдельной бригады беспилотных систем "Рарог".

Обязанности еще одного заместителя временно будет исполнять Дмитрий Олексюк (позывной "Земляк"). Он также подполковник, Герой Украины и командир подразделения беспилотных авиационных систем "Феникс" Государственной пограничной службы Украины.

Боевой опыт и управленческие навыки

Оба офицера прошли путь от начала полномасштабного вторжения. Их подразделения неоднократно отмечались за успешное поражение российской техники, живой силы и объектов инфраструктуры.

Как отмечают в СБС, назначения имеют целью усилить управленческую способность группировки, сделать ее "еще сильнее и результативнее".

"Продолжаем наращивать способности", - говорится в сообщении Сил беспилотных систем.

Напомним, Силы беспилотных систем Украины были созданы 6 февраля 2024 года как отдельный род войск. Их подразделения выполняют задачи по воздушной разведке, поражению техники и живой силы противника, а также обеспечивают корректировку огня артиллерии.

Только за одну ночь на южном направлении подразделения СБС уничтожили сразу четыре вражеских зенитно-ракетных комплекса, устроив настоящий "зоопарк" из сожженных российских ЗРК.

Не менее успешно действуют и подразделения СБУ. 29 марта их дроны второй раз за неделю атаковали нефтетерминал "Усть-Луга" в Ленинградской области РФ, вызвав новые пожары и перебои в работе инфраструктуры.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
