Двое Героев Украины стали заместителями командующего СБС "Мадяра"

Командование Сил беспилотных систем усилили двумя известными офицерами - Героями Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на социальные сети СБС.
На должность заместителя командующего Сил беспилотных систем назначен Олег Гуйта (позывной "Хасан"). Он является подполковником, Героем Украины и командиром 427-й отдельной бригады беспилотных систем "Рарог".
Обязанности еще одного заместителя временно будет исполнять Дмитрий Олексюк (позывной "Земляк"). Он также подполковник, Герой Украины и командир подразделения беспилотных авиационных систем "Феникс" Государственной пограничной службы Украины.
Оба офицера прошли путь от начала полномасштабного вторжения. Их подразделения неоднократно отмечались за успешное поражение российской техники, живой силы и объектов инфраструктуры.
Как отмечают в СБС, назначения имеют целью усилить управленческую способность группировки, сделать ее "еще сильнее и результативнее".
"Продолжаем наращивать способности", - говорится в сообщении Сил беспилотных систем.
Напомним, Силы беспилотных систем Украины были созданы 6 февраля 2024 года как отдельный род войск. Их подразделения выполняют задачи по воздушной разведке, поражению техники и живой силы противника, а также обеспечивают корректировку огня артиллерии.
Только за одну ночь на южном направлении подразделения СБС уничтожили сразу четыре вражеских зенитно-ракетных комплекса, устроив настоящий "зоопарк" из сожженных российских ЗРК.
Не менее успешно действуют и подразделения СБУ. 29 марта их дроны второй раз за неделю атаковали нефтетерминал "Усть-Луга" в Ленинградской области РФ, вызвав новые пожары и перебои в работе инфраструктуры.