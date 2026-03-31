Двоє Героїв України стали заступниками командувача СБС "Мадяра"

Нагадаємо, Сили безпілотних систем України були створені 6 лютого 2024 року як окремий рід військ. Їхні підрозділи виконують завдання з повітряної розвідки, ураження техніки та живої сили противника, а також забезпечують коригування вогню артилерії.

Лише за одну ніч на південному напрямку підрозділи СБС знищили одразу чотири ворожі зенітно-ракетні комплекси, влаштувавши справжній “зоопарк” зі спалених російських ЗРК.

Не менш успішно діють і підрозділи СБУ. 29 березня їхні дрони вдруге за тиждень атакували нафтотермінал "Усть-Луга" в Ленінградській області РФ, спричинивши нові пожежі та перебої в роботі інфраструктури.