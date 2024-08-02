Две РСЗО и 1100 захватчиков: в Генштабе обновили статистику потерь россиян за сутки
Фото: россияне потеряли за сутки на фронте 1100 солдат (Getty Images)
За последние сутки с 1 на 2 августа, Россия потеряла на войне в Украине 1100 солдат и 42 артиллерийские системы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.08.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 580 590 (+1100) человек ликвидировано;
- танков - 8402 (+3) ед;
- боевых бронированных машин - 16211 (+8) ед;
- артиллерийских систем - 16161 (+42) ед;
- РСЗО - 1134 (+2) ед;
- средства ПВО - 907 ед;
- самолетов - 363 ед;
- вертолетов - 326 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 13005 (+37) ед;
- крылатых ракет - 2407 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 21872 (+56) ед;
- специальной техники - 2719 (+6) ед.
Напомним, россияне активно продвигаются на запад от Донецка и вблизи Сватово в Луганской области.
По данным аналитиков ISW, причиной быстрого захвата территорий армией РФ является недостаточная укомплектованность бригад ВСУ.
Прошлой ночью россияне традиционно атаковали Украину ударными дронами. В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу.
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