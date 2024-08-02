Две РСЗО и 1100 захватчиков: в Генштабе обновили статистику потерь россиян за сутки

Фото: россияне потеряли за сутки на фронте 1100 солдат (Getty Images)

За последние сутки с 1 на 2 августа, Россия потеряла на войне в Украине 1100 солдат и 42 артиллерийские системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.