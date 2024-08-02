Дві РСЗВ і 1100 загарбників: в Генштабі оновили статистику втрат росіян за добу

Фото: росіяни втратили за добу на фронті 1100 солдатів (Getty Images)

За останню добу з 1 на 2 серпня, Росія втратила на війні в Україні 1100 солдатів і 42 артилерійські системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.