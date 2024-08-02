В ISW разъяснили причины активного продвижения россиян в Донецкой области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что продвижению российских войск в направлении Покровска в Донецкой области способствует недостаток живой силы в Вооруженных силах Украины и рельеф местности к северо-западу от Авдеевки.

В то же время, аналитики прогнозируют замедление наступательной операции РФ, поскольку войска агрессора "продвигаются к линии крупных и более урбанизированных населенных пунктов".

Так, украинский военный обозреватель Константин Машовец отметил, что Силы обороны на Покровском направлении имеют более худшее оборудование и средства защиты, поэтому пока не в состоянии замедлить продвижение россиян.

По его словам, задержки с предоставлением западной, и особенно американской военной помощи, привели к задержкам с оснащением вновь созданных украинских подразделений и переоснащением тех, которые уже принимали участие в боях.

В отчете ISW также отмечается, что армия РФ использует эту слабость для постепенного получения тактических преимуществ к северо-западу от Авдеевки, где войска агрессора пытаются достичь ограниченного тактического окружения Сил обороны к востоку от трассы Т0511 (О0544) Очеретино - Гродовка - Мирноград и на левом берегу реки Волчья.

"Обнародованные 1 августа геолокационные кадры демонстрируют, что российские войска продвинулись далее в пределах Весёлого в направлении трассы Т0511. Самое отдаленное подтвержденное российское продвижение зафиксировано примерно в 3,5 километрах от окраин поселка Гродовка", - говорится в отчете.

Оперативный прорыв РФ до конца августа

Тем временем российские военные блогеры утверждают, что войска РФ наступают к югу от Весёлого вдоль железнодорожной линии и ветрозащитных полос в направлении Сергеевки и Желанного (к югу от Весёлого). Это может способствовать дальнейшим усилиям по тактическому окружению украинских войск на этом участке, если россияне смогут их должным образом использовать.

Украинские и российские источники также сообщили, что российские войска захватили Тимофеевку к северу от дороги О0544 и района Веселого.

Машовец охарактеризовал недавнее продвижение российских войск в районе к юго-востоку от дороги О0544, как тактическое проникновение вглубь позиций ВСУ. По его словам, за последние недели российские войска продвинулись на 6,5 километров вглубь и на 7,5 километров в ширину от Сокола до Сергеевки, пересекая реки Волчья и Казённый Торец (протекающие через Прогресс-Волчье и Лозоватское).

Аналитик предупредил, что войска РФ близки к достижению оперативно значимого прорыва на Покровском направлении к концу августа.