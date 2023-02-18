Оккупанты вели наступление на 5 направлениях, а ВСУ уничтожили позицию С-300, - Генштаб

Российские оккупанты 17 февраля продолжали наступать на пяти направлениях. В то же время поразили 3 района сосредоточения живой силы противника и позицию зенитно-ракетного комплекса C-300.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

В течение суток противник нанес 10 ракетных и 29 авиационных ударов. Совершил 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Основные усилия враг сосредотачивается на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

За минувшие сутки наши воины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка и Синьковка Харьковской области, Стельмаховка, Краснопоповка и Кременная в Луганской области, Выемка, Федоровка, Дубово-Василовка, Раздолевка, Парасковеевка, Берховка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Веселое, Водяное, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Угледар в Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок враг не обнаружен. Обстрелы подверглись районам населенных пунктов Колосс Черниговской области, Мефедовка, Бачевск, Эсмань, Харьковка, Заруцкое, Кондратовка, Юнаковка, Запсилье, Майское и Мезеновка Сумской области, а также Ветеринарное, Гранов, Казачья Лопань, Стрелка, Красное, Борисовка, Борисовка, Веселое, Старица, Красное Первое в Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник враг совершил обстрелы более 15 населенных пунктов. В частности это – Гряниковка, Кучеровка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области; Первомайское, Невское, Краснопоповка, Кременная в Луганской области и Кузьмино, Спорное и Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Раздолевка, Железнянское, Парасковеевка, Берховка, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Курдюмовка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях артиллерийские обстрелы зафиксированы в 20 районах населенных пунктов. Среди них - Авдеевка, Водяное, Веселое, Первомайское, Красногоровка, Марьинка, Богоявленко, Большая Новоселка, Золотая Нива, Угледар и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском направлении под огонь попали районы 25 населенных пунктов, включая Малиновку, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малую Токмачку, Новоданиловку, Орехов, Новоандреевку, Малые Щербаки, Степное, Каменское и Приднепровское Запорожской области.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали Херсон, а также районы более 25 населенных пунктов, включая Михайловку, Новоалександровку, Гавриловку, Змиевку, Веселое, Казацкое, Ивановку, Токаревку, Никольское, Садовое и Антоновку Херсонской области.

Авиация сил обороны в течение суток нанесла 5 ударов по районам сосредоточения врага, а также один - по позиции зенитно-ракетного комплекса.

Напомним, что украинские защитники за предыдущие сутки уничтожили еще 800 оккупантов. Всего с начала широкомасштабного вторжения РФ потеряла уже 141 260 своих военных.

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши защитники 16 февраля отразили атаки врага в Херсонской, Луганской и Донецкой областях.

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