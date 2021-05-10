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Двері в НАТО повинні залишатися відкритими, - Дуда

Новость на русском → Понеділок 10 травня 2021 22:42
Двері в НАТО повинні залишатися відкритими, - Дуда Фото: президент Польщі Анджей Дуда (facebook.com/andrzejduda)
Автор: Ігор Литвиненко

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що двері в НАТО повинні залишатися відкритими. Він вважає, що всі країни, які хочуть вступити в Альянс, повинні бути впевнені в тому, що це зробити реально.

Про це Дуда заявив під час прес-конференції після саміту "Бухарестської дев'ятки" (B9).

"Ще кілька років тому за залізною завісою ми із заздрістю дивилися на вільний світ, а сьогодні ми говоримо: двері до Північноатлантичного альянсу повинні залишатися відкриті, не можна їх закривати. Ті, хто в майбутньому захочуть бути в НАТО, повинні бути впевнені, що прагнучи до цього і реалізуючи вимоги Альянсу, можна буде до нього приєднатися ", - заявив Дуда.

Він зазначив, що всі країни-учасниці B9 мають єдину позицію в даному питанні. При цьому Дуда висловив надію, що НАТО зможе "жваво реагувати на зміни ситуації безпеки".

"Звертаємо увагу на необхідність постійного вдосконалення Альянсу в оборонних прийомах і логістики", - додав президент Польщі.

Раніше Дуда повідомляв, що під час саміту НАТО в червні буде обговорюватися питання України і російської агресії.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що єдиною альтернативою надання Україні Плану дій щодо членства - це членство в НАТО.

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