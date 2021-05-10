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Двери в НАТО должны оставаться открытыми, - Дуда

Новина українською → Понедельник 10 мая 2021 22:42
Двери в НАТО должны оставаться открытыми, - Дуда Фото: президент Польши Анджей Дуда (facebook.com/andrzejduda)
Автор: Игорь Литвиненко

Президент Польши Анджей Дуда считает, что двери в НАТО должны оставаться открытыми. Он считает, что все страны, которые хотят вступить в Альянс, должны быть уверены в том, что это сделать реально.

Об этом Дуда заявил во время пресс-конференции после саммита "Бухарестской девятки" (B9).

"Еще несколько лет назад за железным занавесом мы с завистью смотрели на свободный мир, а сегодня мы говорим: двери в Североатлантический альянс должны оставаться открыты, нельзя их закрывать. Те, кто в будущем захотят быть в НАТО, должны быть уверены, что стремясь к этому и реализуя требования Альянса, можно будет к нему присоединиться", - заявил Дуда.

Он отметил, что все страны-участницы B9 имеют единую позицию в данном вопросе. При этом Дуда выразил надежду, что НАТО сможет "живо реагировать на изменения ситуации безопасности".

"Обращаем внимание на необходимость постоянного совершенствования Альянса в оборонительных приемах и логистике", - добавил президент Польши.

Ранее Дуда сообщал, что во время саммита НАТО в июне будет обсуждаться вопрос Украины и российской агрессии.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что единственной альтернативой предоставление Украине Плана действий по членству - это членство в НАТО.

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