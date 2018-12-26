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Дві третини українців очікують від кандидата в президенти курсу на євроінтеграцію

Новини » Політика    26.12.2018 - 17:11
Дві третини українців очікують від кандидата в президенти курсу на євроінтеграцію
Ілюстративне фото (УНІАН)

Тісніша співпраця з Росією є вагомим фактором лише для 17% респондентів

Орієнтація кандидата в президенти на тіснішу співпрацю з Європейським Союзом є важливою для 62% українців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування, проведене Соціологічною групою "Рейтинг" в рамках проекту "Портрети регіонів".

Соціально-економічна програма кандидата важлива для 60% респондентів, особисті лідерські якості кандидата для 57%. Орієнтацію на вирішення в першу чергу загальнодержавних проблем, політичний досвід відзначають 52% українців, спроможність забезпечити стабільність в країні  - 49%.

Водночас для 43% важливим є здатність кандидата здійснити зміни. 39% підтримують кандидата через його належність до нової генерації політиків. 37% вимагають від кандидата більшої орієнтації на вирішення саме регіональних проблем. Для 34% важливішим є наявність у нього сильної команди.

Орієнтація політика на тіснішу співпрацю з Росією є вагомим фактором лише для 17% респондентів.

Дві третини українців очікують від кандидата в президенти курсу на євроінтеграцію

ratinggroup.ua

Опитування проведене Соціологічною групою "Рейтинг" в рамках проекту "Портрети регіонів" з 16 листопада по 10 грудня 2018 року в усіх областях України та м. Києві за виключенням окупованих Росією територій. Загалом у дослідженні методом особистого інтерв’ю було опитано 40000 респондентів (по 1600 респондентів у кожній області). Похибка на рівні кожної окремої області становить не більше 2,4%, на рівні України - не більше 0,5%.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, майже половина (48%) українців вважають європейську модель суспільного розвитку більш привабливою, ніж російську, і лише 5% - навпаки.

Відзначимо, за даними опитування Центру Разумкова, відносна більшість українців (48%) не хотіли б повернутися в Україну, якою вона була до 2014 року: "ні" відповіли 31% респондентів, "скоріше ні" - 17%.

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