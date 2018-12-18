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Відносна більшість громадян проти повернення в Україну до 2014 року

Новини » Політика    18.12.2018 - 13:50
Відносна більшість громадян проти повернення в Україну до 2014 року
Фото: стела на Майдані Незалежності (Віталій Носач, РБК-Україна)

Попри фінансові втрати українці проти повернення в минуле

Відносна більшість українців (48%) не хотіли б повернутися в Україну, якою вона була до 2014 року: "ні" відповіли 31% респондентів, "скоріше ні" - 17%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова.

Натомість відповідь "так" обрали 20%, а "скоріше так" - 18%. Ще 13% не визначилися з відповіддю.

Як зазначають соціологи, порівняно з аналогічним опитуванням у листопаді 2016 року результат практично не змінився.

Відносна більшість громадян проти повернення в Україну до 2014 рокуrazumkov.org.ua

За даними опитування в червні 2018 року, 26% респондентів вважають, що особисто вони більшою мірою виграли від підписання Україною Угоди про асоціацію та створення зони вільної торгівлі з ЄС, 29% - вважають, що програли. Однак майже половина (46%) опитаних не змогли визначитися з відповіддю.

Опитування проведено Центром Разумкова 21-27 червня 2018 року в усіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих Росією територій. Опитано 2 021 респондент віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, що за даними НБУ реальні доходи українців у 2018 році становлять 82% від рівня 2013 року.

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