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Європейська модель для українців привабливіша за російську в десять разів

Новини » Політика    18.12.2018 - 14:40
Європейська модель для українців привабливіша за російську в десять разів

Європу обирають молоді, освічені і забезпечені українці

Майже половина (48%) українців вважають європейську модель суспільного розвитку більш привабливою, ніж російську, і лише 5% - навпаки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова.

Ще 11% опитаних вважають обидві моделі привабливими однаковою мірою, а 25% - жодну з них не вважають привабливою.

Європейська модель для українців привабливіша за російську в десять разівrazumkov.org.ua

Як зазначають соціологи, що більш забезпечені та молодші респонденти, то більше вони підтримують європейську модель розвитку. Серед україномовних та етнічних українців підтримка європейської моделі є значно вищою, ніж серед російськомовних та етнічних росіян.

За даним опитування, 48% респондентів вважають, що Україна має інтегруватись до ЄС, і лише 9% - до Євразійського економічного союзу. Ще 30% опитаних не підтримують жоден із цих інтеграційних курсів, а 13% - не визначилися з відповіддю.

Опитування проведено Центром Разумкова 21-27 червня 2018 року в усіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих Росією територій. Опитано 2 021 респондент віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, що за даними опитування Центру Разумкова, відносна більшість українців (48%) не хотіли б повернутися в Україну, якою вона була до 2014 року: "ні" відповіли 31% респондентів, "скоріше ні" - 17%.

Відзначимо, що за даними опитування Центру Разумкова, дві третини (66%) українців проти відновлення Радянського Союзу.

Абсолютна більшість українців проти відновлення СРСР Відносна більшість громадян проти повернення в Україну до 2014 року
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