Два украинца выступят на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе: кто пройдет в финал

Олег Дорощук и Дмитрий Никитин попали в заявку на этап Бриллиантовой лиги в Брюсселе, который состоится 22 августа. На нем будет определяться окончательный состав финалистов сезона-2025 в мужских прыжках в высоту.

Об украинцах на соревнования сообщает РБК-Украина .

Украинцы в стартовом списке

В состав участников попали 10 легкоатлетов, среди которых два украинца - Дорощук и Никитин.

Для Дорощука это уже третье участие в сезоне Бриллиантовой лиги: на этапе в Силезии он завоевал бронзу с результатом 2.28 м, а ранее финишировал вторым в Риме.

Никитин дебютирует на Бриллиантовой лиге и впервые будет соревноваться на таком высоком уровне.

Среди соперников украинцев - олимпийский чемпион Хэмиш Керр, двукратный чемпион NCCA Ромейн Бекфорд, серебряный призер Олимпиады Шелби Макьюэн и серебряный медалист командного чемпионата Европы Марко Фассинотти.

Шансы Дорощука на финал

Сейчас Олег Дорощук занимает шестое место в рейтинге сезона с 13 баллами.

Четыре прыгуна уже обеспечили себе проход в топ-6: Хэмиш Керр, Джувон Харрисон, Ромейн Бекфорд и Шелби Макьюэн.

Дорощук имеет преимущество над седьмым в рейтинге Яном Штефелой на два очка, однако чех не вошел в заявку на Брюссель.

Восьмое место с десятью баллами занимает итальянец Марко Фассинотти.

Украинец квалифицируется в финал в случае финиша на 5 месте. Если Дорощук завершит этап ниже, он все еще сможет попасть в финал, при условии, что не потеряет три позиции в пользу Марко Фассинотти.

Рейтинг лучших прыгунов сезона Бриллиантовой лиги (топ-8)

Хэмиш Керр (Новая Зеландия) - 29 очков

Джувон Гаррисон (США) - 23

Ромейн Бекфорд (Ямайка) - 22

Шелби Макьюэн (США) - 17

Ву Санхёк (Республика Корея) - 16

Олег Дорощук (Украина) - 13

Ян Штефела (Чехия) - 11

Марко Фассинотти (Италия) - 10

Баллы начисляются с первого по восьмое место: победитель получает 8 баллов, каждое следующее место имеет на один балл меньше.

Трансляция в Украине

Прямую трансляцию этапов можно смотреть на платформах "Суспільне Спорт", который является эксклюзивным транслятором Бриллиантовой лиги в Украине.

Соревнования в мужских прыжках в высоту состоятся в Брюсселе 22 августа в 21:02 по киевскому времени.