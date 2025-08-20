ua en ru
Ср, 20 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Два украинца выступят на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе: кто пройдет в финал

Среда 20 августа 2025 11:03
UA EN RU
Два украинца выступят на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе: кто пройдет в финал Олег Дорощук (фото: facebook.com/UkrainianAthletics)
Автор: Екатерина Урсатий

Олег Дорощук и Дмитрий Никитин попали в заявку на этап Бриллиантовой лиги в Брюсселе, который состоится 22 августа. На нем будет определяться окончательный состав финалистов сезона-2025 в мужских прыжках в высоту.

Об украинцах на соревнования сообщает РБК-Украина.

Украинцы в стартовом списке

В состав участников попали 10 легкоатлетов, среди которых два украинца - Дорощук и Никитин.

Для Дорощука это уже третье участие в сезоне Бриллиантовой лиги: на этапе в Силезии он завоевал бронзу с результатом 2.28 м, а ранее финишировал вторым в Риме.

Никитин дебютирует на Бриллиантовой лиге и впервые будет соревноваться на таком высоком уровне.

Среди соперников украинцев - олимпийский чемпион Хэмиш Керр, двукратный чемпион NCCA Ромейн Бекфорд, серебряный призер Олимпиады Шелби Макьюэн и серебряный медалист командного чемпионата Европы Марко Фассинотти.

Шансы Дорощука на финал

Сейчас Олег Дорощук занимает шестое место в рейтинге сезона с 13 баллами.

Четыре прыгуна уже обеспечили себе проход в топ-6: Хэмиш Керр, Джувон Харрисон, Ромейн Бекфорд и Шелби Макьюэн.

Дорощук имеет преимущество над седьмым в рейтинге Яном Штефелой на два очка, однако чех не вошел в заявку на Брюссель.

Восьмое место с десятью баллами занимает итальянец Марко Фассинотти.

Украинец квалифицируется в финал в случае финиша на 5 месте. Если Дорощук завершит этап ниже, он все еще сможет попасть в финал, при условии, что не потеряет три позиции в пользу Марко Фассинотти.

Рейтинг лучших прыгунов сезона Бриллиантовой лиги (топ-8)

  • Хэмиш Керр (Новая Зеландия) - 29 очков
  • Джувон Гаррисон (США) - 23
  • Ромейн Бекфорд (Ямайка) - 22
  • Шелби Макьюэн (США) - 17
  • Ву Санхёк (Республика Корея) - 16
  • Олег Дорощук (Украина) - 13
  • Ян Штефела (Чехия) - 11
  • Марко Фассинотти (Италия) - 10

Баллы начисляются с первого по восьмое место: победитель получает 8 баллов, каждое следующее место имеет на один балл меньше.

Трансляция в Украине

Прямую трансляцию этапов можно смотреть на платформах "Суспільне Спорт", который является эксклюзивным транслятором Бриллиантовой лиги в Украине.

Соревнования в мужских прыжках в высоту состоятся в Брюсселе 22 августа в 21:02 по киевскому времени.

Читайте РБК-Украина в Google News
Легкая атлетика Украина
Новости
Не захват отдельных территорий: ISW назвал главную цель Кремля в Украине
Не захват отдельных территорий: ISW назвал главную цель Кремля в Украине
Аналитика
Прорыв или бег на месте? Главные итоги встречи Зеленского и Трампа в Белом доме
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Прорыв или бег на месте? Главные итоги встречи Зеленского и Трампа в Белом доме