За две недели 80 штурмов: Третья штурмовая рассказала, как держит оборону на Харьковщине

"В течение двух недель оккупанты 80 раз атаковали рубежи бригады при активной поддержке артиллерии, авиаударов, ударных дронов и сбросов. Все чаще враг применяет и оптоволоконные FPV-дроны", - сообщили военные.

По их словам, чтобы осуществить прорыв, противник, в составе двух армий РФ, безрезультатно применяет тактику малых пехотных групп.

"За отказ личного состава врага идти в бой насмерть - угрозы казнью от своего же командования", - отметили в бригаде.

Однако, как говорят военные, вопреки высокой боевой активности и благодаря выстроенной эффективной системе обороны бригады, оккупантам не удается развить успех наступления.

"Враг продолжает нести значительные потери в живой силе - двухсотыми и трехсотыми", - добавили украинские бойцы.