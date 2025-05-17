За два тижні 80 штурмів: Третя штурмова розповіла, як тримає оборону на Харківщині

За останні два тижні окупанти здійснили близько 80 атак на позиції Третьої штурмової бригади в Харківській області. Попри тиск, українські військові успішно тримають оборону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву 3 окремої штурмової бригади.
"Впродовж двох тижнів окупанти 80 разів атакували рубежі бригади за активної підтримки артилерії, авіаударів, ударних дронів та скидів. Дедалі частіше ворог застосовує й оптоволоконні FPV-дрони", - повідомили військові.
За їх словами, щоб здійснити прорив, противник, у складі двох армій РФ, безрезультатно застосовує тактику малих піхотних груп.
"За відмову особового складу ворога йти в бій на смерть - погрози стратою від свого ж командування", - зауважили в бригаді.
Однак, як говорять військові, всупереч високій бойовій активності й завдяки вибудуваній ефективній системі оборони бригади, окупантам не вдається розвинути успіх наступу.
"Ворог продовжує зазнавати значних втрат у живій силі - двохсотими та трьохсотими", - додали українські бійці.
Зауважимо, що від початку доби, сьогодні, 17 травня, на фронті відбулося понад 80 бойових зіткнень.
Як повідомляє генеральний штаб ЗСУ, найбільше ворог атакує на Покровському, Лиманському та Новопавлівському напрямках.
Нагадаємо також, що українські військові під час операції на фронті знищили російський ЗРК "Бук-М1".
Раніше ми також писали, що ЗСУ також завдали удару по російському зенітно-ракетному комплексу "Оса" на Вугледарському напрямку.
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