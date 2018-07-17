Два літаки РФ порушили повітряний простір Естонії

Літаки порушили повітряний кордон Естонії в районі острова Вайндлоо

В районі острова Вайндлоо (Естонія) вчора, 16 липня, літаки Російської Федерації (РФ) A319 і ІЛ-96 порушили естонський повітряний простір. Про це повідомляє видання Рostimees.

Як повідомляється, літаки перебували в повітряному просторі Естонії менше хвилини. Їх транспондери були включені, але плани польотів не представлені.

Також повідомляється, що у літаків не було радіозв'язку з Естонської службою повітряного руху.

У зв'язку з інцидентом, Міністерство закордонних справ Естонії викликало представника російського посольства і передало ноту.

Відзначимо, в кінці червня літак, що належить російському Міністерству внутрішніх справ, порушив повітряний простір Естонії.

Крім того, повідомлялося, що 10 липня, російський літак ІЛ-96 вранці порушив повітряний кордон Естонії в районі острова Вайндлоо.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони Південної Кореї викликало російського військового аташе Андрія Фалилеева у зв'язку з тим, що російські військові літаки вторглися в зону ідентифікації повітряної оборони країни.