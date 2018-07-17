Два самолета РФ нарушили воздушное пространство Эстонии

Новости Происшествия 17.07.2018 - 13:09
Иллюстративное фото (wikipedia.org)
Иллюстративное фото (wikipedia.org)

Самолеты нарушили воздушную границу Эстонии в районе острова Вайндлоо

В районе острова Вайндлоо (Эстония) вчера, 16 июля, самолеты Российской Федерации (РФ) A319 и ИЛ-96 нарушили эстонское воздушное пространство. Об этом сообщает издание Рostimees.

Как сообщается, самолеты находились в воздушном пространстве Эстонии меньше минуты. Их транспондеры были включены, но планы полетов не представлены.

Также сообщается, что у самолетов не было радиосвязи с Эстонской службой воздушного движения.

В связи с инцидентом, Министерство иностранных дел Эстонии вызвало представителя российского посольства и передало ноту.

Отметим, в конце июня самолет, принадлежащий российскому Министерству внутренних дел, нарушил воздушное пространство Эстонии.

Кроме того, сообщалось, что 10 июля, российский самолет ИЛ-96 утром нарушил воздушную границу Эстонии в районе острова Вайндлоо.

Напомним, ранее Министерство обороны Южной Кореи вызвало российского военного атташе Андрея Фалилеева в связи с тем, что российские военные самолеты вторглись в зону идентификации воздушной обороны страны.

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