Это уже второй раз в этом году

Самолет, принадлежащий российскому Министерству внутренних дел (МВД), в среду днем нарушил воздушное пространство Эстонии. Об этом BNS сообщила пресс-служба Главного штаба Сил обороны Эстонии, передает Postimees.

Так, сообщается, что по информации штаба, самолет Ту-154М российского МВД в среду днем вошел в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндлоо.

Как отмечается, это уже второй раз в этом году российский самолет нарушил воздушное пространство Эстонии.

Транспондер самолета был включен. До момента нарушения эстонского воздушного рубежа экипаж самолета не предоставил эстонской стороне полетный план. Эстонские авиадиспетчеры не имели радиоконтакт с бортом российского самолета.

Так, Министерство иностранных дел Эстонии в среду вызвало посла Российской Федерации в Эстонии и вручило ему соответствующую ноту.

Напомним, ранее 15 февраля 2018 года командование Воздушных сил Украины заявило, что самолеты России во время тренировок украинской авиации вылетели с аэродромов, максимально приблизившись до восточной границы Украины.