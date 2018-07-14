Минобороны Южной Кореи вызвало российского атташе из-за полетов бомбардировщиков РФ

В министерстве подчеркнули, что нарушения российских самолетов не способствуют стабилизации ситуации на Корейском полуострове

Российского военного атташе Андрея Фалилеева вызвало Министерство обороны Южной Кореи в связи с тем, что российские военные самолеты вторглись в зону идентификации воздушной обороны страны. Об этом сообщает агентство Yonhap.

В Минобороны Южной Кореи подчеркнули, что существовала вероятность столкновения в воздухе.

"Нарушения, совершенные российскими самолетами, не способствуют усилиям по стабилизации ситуации на Корейском полуострове, а также в северо-восточной Азии... Мы призываем Россию осознать всю серьезность ситуации и принять необходимые меры для предотвращения повторения подобных инцидентов", - отметили в оборонном ведомстве.

При этом в Минобороны РФ заявили в ответ, что Южная Корея и Япония поднимали истребители для сопровождения двух российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС.

Так, ранее южнокорейские СМИ сообщали, что 13 июля два российских военных самолета Ту-95 четыре раза нарушили различительную (идентификационную) зону ПВО Южной Кореи.

Напомним, ранее сообщалось, что военные моряки Южной Кореи и КНДР впервые за последние десять лет восстановили использование радиосвязи для координации действий и предотвращения инцидентов во время плавания.