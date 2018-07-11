Самолет РФ нарушил воздушное пространство Эстонии

Самолет нарушил воздушную границу Эстонии в районе острова Вайндлоо

Российский самолет ИЛ-96 утром, 10 июля, нарушил воздушную границу Эстонии в районе острова Вайндлоо. Об этом сообщает портал ERR со ссылкой на пресс-службу главного штаба Сил обороны Эстонии.

Сообщается, что самолет находился в воздушном пространстве страны менее минуты.

В эстонском ведомстве сообщили, что передатчик самолета был включен, однако план полета предоставлен не был. Также у борта не было радиоконтакта с эстонскими авиадиспетчерами.

МИД Эстонии вызвал посла России в Эстонии и вручил ему ноту.

Напомним, в конце июня самолет, принадлежащий российскому Министерству внутренних дел, нарушил воздушное пространство Эстонии.