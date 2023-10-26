ВСУ наступают в районах Клещиевки, Андреевки и Работино: карты боев ISW

ВСУ продолжают ведение наступательных действий на Бахмутском направлении, в частности, вблизи Клещиевки и Андреевки. Также украинские силы продвинулись западнее Работино на Мелитопольском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Российские войска 25 октября вели наступательные операции на линии Купянск-Сватово, но не совершили ни одного подтвержденного продвижения.

Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Синьковки, Петропавловки, Ивановки, Макеевки и Надежды. Российский агрегатор новостей утверждал, что войска РФ атаковали украинские позиции вблизи Кисловки вечером 24 октября.

Бои в Донецкой области

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска продолжали наступательные действия в Бахмутском направлении.

24 октября спикер Сухопутных войск ВСУ подполковник Владимир Фитьо заявил, что украинские войска ведут наступательные действия вблизи Клещиевки и Андреевки, также бои шли также у Хромового.

Министерство РФ утверждало, что российские силы якобы отразили украинские атаки вблизи Малоиллиновки , Андреевки, Курдюмовки и Северного.

В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска отбили российские атаки возле Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки. Российские "военкоры" утверждали, что силы РФ атаковали вблизи Берховки.

Геолокационные кадры, опубликованные 24 октября, показывают, что российские войска якобы продвинулись к северо-западу от Красногоровки (5 км к северо-западу от Авдеевки).

Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Степного, Авдеевки, Тоненького, Северного и Невельского. Представитель украинской группировки войск "Таврия" полковник Александр Штупун заявил, что частота российских штурмов вблизи Авдеевки уменьшилась.

Российский "военкор" 25 октября заявил, что войска РФ якобы добились "серьезного тактического успеха" на подступах к Авдеевке и близ Степного. Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш опроверг заявления о том, что российские войска контролируют Авдеевский породной отвал, и сказал, что это спорная "серая зона".

23 октября украинский офицер запаса обнародовал спутниковые снимки и подтвердил, что российские военные потеряли более 109 единиц техники под Авдеевкой с 10 по 20 октября. Большинство потерь составляют прежде всего боевые бронированные машины, такие как БМП-1 и БМП-2; танки Т-72, ​​Т-64, Т-80; бронетранспортеры БТР; и других транспортных средств.

Офицер заявил, что потери российской техники в районе Авдеевки превысили потери во время неудачной переправы через Северский Донец в мае 2022 года и, вероятно, превысят потери ростехники в районе Угледара в период с ноября 2022 по апрель 2023 года.

Два неопределенных независимых источника оценивают, что российские силы потеряли около 200 военных машин вблизи Авдеевки.

24 октября российский "военкор" заявил, что украинские силы контратаковали и оттеснили силы РФ от населенного пункта Бердичев (10 км северо-западнее Авдеевки).

Генштаб Украины сообщил, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Марьинки, Победы, Новомихайловки и вблизи Водяного.

"Южная ось"

В Генштабе ВСУ сообщили, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Новоукраинки, Пречистовки, Староморского и Золотой Нивы.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ якобы продвинулись к северу от Приютного.

Украинский военный обозреватель заявил, что подразделения 394 мотострелкового полка и 60 мотострелковой бригады вели безуспешные наступательные действия на линии Приютно-Заветное Желание.

25 октября украинские войска продолжили контрнаступательные действия на западе Запорожской области и достигли подтвержденных успехов. Геолокационные кадры показывают, что украинские слы продвигались дальше к западу от Роботиного.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска продолжали наступательные действия на Мелитопольском направлении и достигли частичного успеха к западу от Вербового. Украинский военный обозреватель утверждал, что российские войска отошли с северо-западной окраины Новопрокоповки.

Российский "военкор" утверждал, что две украинские диверсионно-разведывательные группы достигли российских позиций у Вербового в ночь с 24 на 25 октября.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отразили российские атаки возле Вербового и юго-восточнее Малой Токмачки.

Российские источники продолжали утверждать, что украинские войска удерживают позиции в Крынках и возле Антоновского железнодорожного и автомобильного мостов.