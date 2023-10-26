Больше 800 оккупантов и 30 артсистем. Генштаб назвал потери РФ за сутки

Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 26 октября (Getty Images)

Потери России в войне в Украине на четверг, 26 октября, составили 810 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 297120 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 30 артсистем и 33 автомобильной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.10.23 ориентировочно составили: личного состава - около 297120 (+810) человек ликвидировано,

танков ‒ 5141 (+29) ед,

боевых бронированных машин - 9715 (+18) ед,

артиллерийских систем - 7155 (+30) ед,

РСЗО - 834 (+1) ед,

средства ПВО - 556 (+2) ед,

самолетов - 320 ед,

вертолетов - 324 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 5389 (+17),

крылатые ракеты - 1538 (+1) ед,

корабли /катера - 20 ед,

подводные лодки - 1 ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 9507 (+33) ед,

специальная техника - 1010 (+3). Ситуация на фронте По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении, всего на фронте за минувшие сутки произошло 78 боевых столкновений. В частности, исходя из отчета Института изучения войны, ВСУ продолжают ведение наступательных действий на Бахмутском направлении, в частности, вблизи Клещиевки и Андреевки. Также ВСУ продвинулись западнее Работино на Мелитопольском направлении.