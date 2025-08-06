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Соединил Дунай и Черное море: Украина возобновила судоходство по каналу устья "Быстрое"

Среда 06 августа 2025 14:34
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Соединил Дунай и Черное море: Украина возобновила судоходство по каналу устья "Быстрое" Фото: Украина возобновила судоходство по каналу устья "Быстрое" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

С сегодняшнего дня, 6 августа, восстановлено судоходное движение по морскому каналу устья "Быстрое", которое соединяет реку Дунай и Черное море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Администрации морских портов Украины.

"Судоходство разрешено для судов с осадкой до 4,5 метра, с обязательным лоцманским проведением и исключительно в светлое время суток", - отметили в администрации.

Сообщается, что перед восстановлением движения по каналу устья "Быстрое" соответствующими службами, в том числе ВМС ВСУ, были проведены промеры и противоминное обследование в районе возле аварийного земснаряда "Ингульский".

"По результатам работ определена возможность и условия восстановления судоходства. Также выполнен комплекс мероприятий по проверке технического состояния канала и организации безопасного судоходства во взаимодействии с профильными службами и в соответствии с требованиями действующего законодательства", - добавили в администрации морских портов Украины.

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Устье "Быстрое" закрывали

Напомним, с начала полномасштабного вторжения устье "Быстрое" закрывали из-за случаев подрыва судов на морских минах.

Впервые движение по устью возобновили в августе 2022 года. По нему следовали небольшие балкеры типа река-море, самый большой из них - Chelsea длиной 138 метров и водоизмещением 6135 тонн.

Затем водный коридор закрывали для проведения гидрографических работ, в частности для углубления дна, что позволило бы пропускать значительно большие суда.

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Дунай Украинское дунайское пароходство
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