Гирло Бистре відкрилося для проходу суден після серії підривів кораблів
Торгові судна знову йдуть в українські Дунайські порти через гирло Бистре. Раніше воно було закрите для проходу суден через підриви кораблів на мінах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сервіс з відстеження суден MarineTraffic.
Сьогодні вранці чотири суховантажі вирушили з якірної стоянки, неподалік від румунської Сулини до Ізмаїльського і Кілійського порту.
Першим слід суховантаж Black Sea, за ним Sefora, далі Chelsea і Sofilarex. Це невеликі балкери типу річка-море, найбільший - Chelsea довжиною 138 метрів і водотоннажністю 6135 тонн.
Раніше в районі гирла річки Дунай МАЛЕ гідрографічне судно в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої отримало пробоїну у носовій частині нижче ватерлінії.
Нагадаємо, що після того, як по Дунаю почали прибувати іноземні судна за зерном, біля гирла Бистре утворився затор.
Раніше стало відомо, що Військово-морські сили ЗС України приєдналися до організації перевезень цивільними суднами агропродукції через гирло швидке суднового ходу річки Дунай-Чорне море.