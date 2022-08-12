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Гирло Бистре відкрилося для проходу суден після серії підривів кораблів

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П'ятниця 12 серпня 2022 14:40
Гирло Бистре відкрилося для проходу суден після серії підривів кораблів Фото: гирло Бистре відкрилося для проходу суден після серії підривів кораблів (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Торгові судна знову йдуть в українські Дунайські порти через гирло Бистре. Раніше воно було закрите для проходу суден через підриви кораблів на мінах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сервіс з відстеження суден MarineTraffic.

Сьогодні вранці чотири суховантажі вирушили з якірної стоянки, неподалік від румунської Сулини до Ізмаїльського і Кілійського порту.

Першим слід суховантаж Black Sea, за ним Sefora, далі Chelsea і Sofilarex. Це невеликі балкери типу річка-море, найбільший - Chelsea довжиною 138 метрів і водотоннажністю 6135 тонн.

Гирло Бистре відкрилося для проходу суден після серії підривів кораблів

Раніше в районі гирла річки Дунай МАЛЕ гідрографічне судно в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої отримало пробоїну у носовій частині нижче ватерлінії.

Нагадаємо, що після того, як по Дунаю почали прибувати іноземні судна за зерном, біля гирла Бистре утворився затор.

Раніше стало відомо, що Військово-морські сили ЗС України приєдналися до організації перевезень цивільними суднами агропродукції через гирло швидке суднового ходу річки Дунай-Чорне море.

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