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Два самолета НАТО прибыли в Румынию для разведки на крымском направлении, - "Крымский ветер"

Румыния, Пятница 26 июля 2024 14:35
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Два самолета НАТО прибыли в Румынию для разведки на крымском направлении, - "Крымский ветер" Фото: самолеты НАТО в Румынии для разведки (flickr.com)
Автор: Ярослава Борзова

Два самолета НАТО прибыли в Румынию для разведки на крымском направлении. По этому поводу во вражеских информационных каналах РФ началась волна беспокойства

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

Согласно данным портала отслеживания авиаперелетов Flightradar, самолет Королевских ВВС Великобритании Boeing RC-135W Rivet Joint с позывным RRR7224 взлетел с авиабазы Воддингтон в Великобритании.

Отмечается, что также на воздухе у побережья Румынии патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США, прибывший с авиабазы НАТО Сигонелла на Сицилии.

"Z-паблики наперебой кричат, что RC-135 прибыл для контроля результатов удара по аэродрому в Новофедоровке. Это, возможно, да. Также наперебой визжат, что именно этот самолет "наводил украинские ракеты на аэродром". А вот это неправда", - говорится в сообщении.

Как объясняет мониторинговая группа, для наведения ракет необходимо находиться в воздухе, а британский разведчик был над Черным морем 24 июля - проводил разведку.

"С начала войны западные разведки делятся информацией с Украиной в режиме реального времени", - объясняют в сообщении.

Два самолета НАТО прибыли в Румынию для разведки на крымском направлении, - &quot;Крымский ветер&quot;Фото: данные портала отслеживания авиаперелетов Flightradar (скрин https://t.me/Crimeanwind)

Дроны РФ на территории Румынии

Напомним, воздушное пространство Румынии двое суток ночью пересекали российские дроны. Позже их обломки обнаружили на территории страны.

В связи с обнаружением деталей российского БпЛА власти Румынии вызвали на ковер поверенного посольства РФ.

При этом следует отметить, что Румыния является страной-членом НАТО.

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