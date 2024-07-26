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МИД Румынии вызвал поверенного посольства РФ из-за обломков "Шахеда"

Пятница 26 июля 2024 12:12
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МИД Румынии вызвал поверенного посольства РФ из-за обломков "Шахеда" Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Временный поверенный в делах посольства РФ в Бухаресте был вызван в Министерство иностранных дел Румынии из-за обнаружения в уезде Тулча фрагментов "Шахеда" после атаки на Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Румынии.

Представитель МИД выразил решительный протест румынских властей и осудил многократные атаки российских войск на украинскую гражданскую инфраструктуру, призвав к их немедленному прекращению.

Он напомнил, что удары по гражданским объектам являются военными преступлениями. Также он подчеркнул безответственность таких ударов, в том числе вблизи границы Румынии, что ставит под угрозу национальную безопасность страны.

В более широком плане представитель МИД Румынии отметил исключительную ответственность России за серьезное ухудшение ситуации в области безопасности на Черном море после агрессии против Украины.

Атака на Украину 25 июля

В ночь на 25 июля российские захватчики атаковали Украину ударными беспилотниками типа "Шахед". Враг использовал в общей сложности 38 дронов, направленных на несколько регионов, включая юг Одесской области и центральные районы Украины.

Во время отражения атаки противовоздушная оборона уничтожила 25 беспилотников. Три "Шахеда" пересекли государственную границу с Румынией и были потеряны.

Позже глава Министерства иностранных дел Румынии Луминица Одобеску подтвердила, что на территории Румынии были обнаружены обломки беспилотников.

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