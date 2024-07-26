МИД Румынии вызвал поверенного посольства РФ из-за обломков "Шахеда"
Временный поверенный в делах посольства РФ в Бухаресте был вызван в Министерство иностранных дел Румынии из-за обнаружения в уезде Тулча фрагментов "Шахеда" после атаки на Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Румынии.
Представитель МИД выразил решительный протест румынских властей и осудил многократные атаки российских войск на украинскую гражданскую инфраструктуру, призвав к их немедленному прекращению.
Он напомнил, что удары по гражданским объектам являются военными преступлениями. Также он подчеркнул безответственность таких ударов, в том числе вблизи границы Румынии, что ставит под угрозу национальную безопасность страны.
В более широком плане представитель МИД Румынии отметил исключительную ответственность России за серьезное ухудшение ситуации в области безопасности на Черном море после агрессии против Украины.
Атака на Украину 25 июля
В ночь на 25 июля российские захватчики атаковали Украину ударными беспилотниками типа "Шахед". Враг использовал в общей сложности 38 дронов, направленных на несколько регионов, включая юг Одесской области и центральные районы Украины.
Во время отражения атаки противовоздушная оборона уничтожила 25 беспилотников. Три "Шахеда" пересекли государственную границу с Румынией и были потеряны.
Позже глава Министерства иностранных дел Румынии Луминица Одобеску подтвердила, что на территории Румынии были обнаружены обломки беспилотников.
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