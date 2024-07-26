МИД Румынии вызвал поверенного посольства РФ из-за обломков "Шахеда"

Временный поверенный в делах посольства РФ в Бухаресте был вызван в Министерство иностранных дел Румынии из-за обнаружения в уезде Тулча фрагментов "Шахеда" после атаки на Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Румынии.

Представитель МИД выразил решительный протест румынских властей и осудил многократные атаки российских войск на украинскую гражданскую инфраструктуру, призвав к их немедленному прекращению. Он напомнил, что удары по гражданским объектам являются военными преступлениями. Также он подчеркнул безответственность таких ударов, в том числе вблизи границы Румынии, что ставит под угрозу национальную безопасность страны. В более широком плане представитель МИД Румынии отметил исключительную ответственность России за серьезное ухудшение ситуации в области безопасности на Черном море после агрессии против Украины.