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Два літаки НАТО прибули до Румунії для розвідки на кримському напрямку, - "Кримський вітер"

Румунія, П'ятниця 26 липня 2024 14:35
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Два літаки НАТО прибули до Румунії для розвідки на кримському напрямку, - "Кримський вітер" Фото: літаки НАТО у Румунії для розвідки (flickr.com)
Автор: Ярослава Борзова

Два літаки НАТО прибули до Румунії для розвідки на кримському напрямку. З цього приводу у ворожих інформаційних каналах РФ почалась хвиля занепокоєння

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

Згідно з даними порталу відстеження авіаперельотів Flightradar, літак Королівських ВПС Великої Британії Boeing RC-135W Rivet Joint з позивним RRR7224 злетів з авіабази Воддінгтон у Великій Британії.

Зазначається, що також у повітрі біля узбережжя Румунії патрульний протичовновий літак Boeing P-8A Poseidon ВМС США, який прибув з авіабази НАТО Сігонелла на Сицилії.

"Z-пабліки навперебій кричать, що RC-135 прибув для контролю результатів удару по аеродрому в Новофедорівці. Це, можливо, так. Також навперебій верещать, що саме цей літак «наводив українські ракети на аеродром». А ось це неправда", - йдеться в повідомленні.

Як пояснює моніторингова група, для наведення ракет необхідно перебувати в повітрі, а британський розвідник був над Чорним морем 24 липня - проводив розвідку.

"З початку війни західні розвідки діляться інформацією з Україною в режимі реального часу", - пояснюють у повідомленні.

Два літаки НАТО прибули до Румунії для розвідки на кримському напрямку, - &quot;Кримський вітер&quot;Фото: дані порталу відстеження авіаперельотів Flightradar (скрін https://t.me/Crimeanwind)

Дрони РФ на території Румунії

Нагадаємо, повітряний простір Румунії дві доби поспіль вночі перетинали російські дрони. Пізніше їх уламки виявили на території країни.

У зв'язку з виявленням деталей російського БпЛА влада Румунії викликала на килим повіреного посольства РФ.

При цьому варто зауважити, що Румунія є країною-членом НАТО.

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НАТО Крим Румунія Дрони
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