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В Румынии возле границы с Украиной снова объявляли воздушную тревогу из-за "Шахедов"

Тульча, Четверг 25 июля 2024 09:37
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В Румынии возле границы с Украиной снова объявляли воздушную тревогу из-за "Шахедов" Фото: в Румынии объявляли воздушную тревогу из-за "Шахедов" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Румынии возле границы с Украиной вторую ночь подряд объявляли воздушную тревогу. Жителей предупреждали об опасности из-за атаки российских дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24.

Воздушная тревога была объявлена в приграничном городе Тульча в районе Дуная. В ночь на 25 июля около 1:20 жители Румынии получили уведомление RO-Alert с предупреждением о возможном падении обломков.

"Территория нашей страны не является объектом атак Российской Федерации, эти сообщения направлены для информирования населения о том, что обломки уничтоженных беспилотников могут падать на территории Румынии", - сообщили в службе чрезвычайных ситуаций.

Это уже вторая ночь подряд, когда в Румынии предупреждают об опасности дронов. В ночь на 24 июля в Румынии поднимали два истребителя F-16 для мониторинга воздушной обстановки.

Ночной обстрел Украины

Этой ночью россияне снова атаковали Украину, выпустив 38 ударных дронов. Оккупанты направили беспилотники на объекты инфраструктуры в центральных и южных регионах Украины.

Силы противовоздушной сбили 25 "Шахедов". Как сообщили Воздушные силы ВСУ, три дрона "потерялись" после пересечения границы с Румынией.

Известно, что в результате атаки в Измаильском районе Одесской области возник пожар, пострадали два человека. Кроме того, также в Житомирской области поврежден инфраструктурный объект из-за атаки дронов.

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