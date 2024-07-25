В Румынии возле границы с Украиной снова объявляли воздушную тревогу из-за "Шахедов"

В Румынии возле границы с Украиной вторую ночь подряд объявляли воздушную тревогу. Жителей предупреждали об опасности из-за атаки российских дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24.

Воздушная тревога была объявлена в приграничном городе Тульча в районе Дуная. В ночь на 25 июля около 1:20 жители Румынии получили уведомление RO-Alert с предупреждением о возможном падении обломков.

"Территория нашей страны не является объектом атак Российской Федерации, эти сообщения направлены для информирования населения о том, что обломки уничтоженных беспилотников могут падать на территории Румынии", - сообщили в службе чрезвычайных ситуаций.

Это уже вторая ночь подряд, когда в Румынии предупреждают об опасности дронов. В ночь на 24 июля в Румынии поднимали два истребителя F-16 для мониторинга воздушной обстановки.